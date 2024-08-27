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Роберт Уиттакер раскрыл план на бой против Хамзата Чимаева

Роберт Уиттакер раскрыл план на бой против Хамзата Чимаева
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер раскрыл план на бой против непобеждённого чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева.

«По сути, мне пришлось пройти два тренировочных лагеря, готовясь к бою против этого парня. Думаю, с точки зрения навыков я нахожусь на лучшем уровне, чем когда бы то ни было. Теоретически буду подготовлен к поединку с Хамзатом так хорошо, как только это возможно.

Скорее всего, Хамзат предпочтёт быстро начать бой и попытаться реализовать борьбу. Всё довольно просто. Вопрос лишь в том, насколько много сил он будет тратить в борьбе в первых раундах. После того как я смогу останавливать его переводы или подняться в стойку, а он устанет, тогда он получит настоящий бой», — приводит слова Роберта портал BJ Penn.

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