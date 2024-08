Хабиб объяснил, почему принял бой против Гэтжи, несмотря на то что его отец скончался

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему принял бой против американца Джастина Гэтжи, несмотря на то что его отец скончался. Об этом Хабиб рассказал в интервью YouTube-каналу Inspire Me Podcast / An Experience With Me.

Журналист. Мы знаем, насколько ты силён ментально, но ты выходил на бой против Джастина Гэтжи после смерти отца. У тебя была свинка, ты сломал палец на ноге. Почему ты не мог отказаться от боя или перенести его?

Хабиб. Честно говоря, в тот момент я настроился на то, что этот поединок станет последним. Я подошёл к такому моменту, когда реально захотел завязать со спортом. И ведь всё-таки обещал матери, что это будет мой последний бой. Подумал о том, как мне придётся ей объяснить, что меня положили в больницу с инфекцией и потом мне надо будет снова начинать тренировочный лагерь, чтобы выйти на поединок. Она просто не поймёт меня. Тогда решил, что возьму ещё одну неделю, чтобы принять решение. Помню, что обсуждал это с командой, с Хавьером Мендесом. Он сказал: «Давай на следующей неделе проведём спарринг и посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. И уже тогда решим».