Мария Агапова подписала контракт с лигой BKFC

Экс-боец UFC, представляющая Казахстан, Мария Агапова подписала контракт с лигой кулачных боёв BKFC. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба BKFC

Напомним, 14 июля в Денвере (США) Мария Агапова провела последний бой на турнире UFC on ESPN 59. Её оппоненткой была бразильянка Луана Сантос. Бой завершился победой бразильянки в первом раунде удушающим приёмом.

Марии Агаповой 27 лет. В своём рекорде представительница Казахстана имеет 10 побед, восемь из которых были одержаны досрочно, и пять поражений. В UFC Мария дебютировала на турнире UFC on ESPN 10 13 июня 2020 года. Тогда она победила Ханну Сайферс удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее Мария Агапова рассказала о тяжёлом положении, в котором пребывала.