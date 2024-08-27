Шавкат Рахмонов ответил, согласится ли подраться с Исламом Махачевым в 77 кг

Топовый непобеждённый казахстанский боец, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов ответил, согласится ли он подраться с действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым в категории до 77 кг.

«Не знаю планирует ли Ислам Махачев подниматься в полусредний вес. Ему предстоит провести защиту титула в своём дивизионе. Но в том случае, если Ислам победит, я буду не против подраться с ним», — сказал Шавкат в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.