«Говорил же, он хороший человек, а мне не верили». Махачев поддержал Абубакара

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поддержал своего товарища и одноклубника Абубакара Нурмагомедова.

«Абубакар, спасатель. Говорил же, он хороший человек, а мне не верили», — написал на своей странице в социальных сетях Ислам Махачев.

Абубакар дебютировал в UFC в ноябре 2019 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и два поражения. В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC on ESPN 46, Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу.

Всего за карьеру Нурмагомедов одержал 17 побед, потерпел четыре поражения и один поединок свёл вничью. Абубакар был уволен из UFC 14 февраля 2024 года.

Ранее Тагир Уланбеков сообщил, что Абубакар Нурмагомедов спас жизнь женщине, едва не утонувшей в Каспийском море.