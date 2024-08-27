«Это позор». Шавкат — о желании Камару Усмана подраться за титул с Белалом Мухаммадом

Топовый непобеждённый казахстанский боец, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов однозначно высказался о желании нигерийца Камару Усмана подраться за чемпионский пояс с действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг Белалом Мухаммадом.

«Не понимаю, о чём думает Камару. Мне кажется, это позор — просить титульный шанс на серии из трёх поражений. У меня это не укладывается в голове, но вот такая вот ситуация», — сказал Шавкат в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.