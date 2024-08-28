Мераб Двалишвили с помощью ножниц сам снял швы с сечки

Топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили с помощью ножниц сам снял швы с сечки.

Напомним, Мерабу Двалишвили предстоит провести титульный бой на турнире UFC 306, который состоится с 14 на 15 сентября по московскому времени, с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли.

33-летний Мераб Двалишвили в своей карьере в MMA одержал 16 побед, четыре из которых нокаутом, 11 решением судей и одну удушающим приёмом, и потерпел четыре поражения — три судейским решением, одно удушающим приёмом.

На счету 29-летнего Шона О'Мэлли в смешанных единоборствах 18 побед (12 нокаутом, пять судейским решением, одна удушающим приёмом) при одном поражении нокаутом.