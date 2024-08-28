Шавкат Рахмонов объяснил, готов ли он подраться Хамзатом Чимаевым

Топовый непобеждённый казахстанский боец, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов ответил, готов ли он будет подраться с топовым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым в том случае, если они оба будут чемпионами в своих дивизионах.

«Сейчас главная цель — выиграть титул в моём дивизионе, весь мой фокус на этом. Конечно, в будущем, если мой вес подрастёт, я подумаю о переходе в средний вес — и не важно, кто там будет чемпионом. Но в данный момент я комфортно чувствую себя в полусреднем весе, я гоняю не так много веса. Пока я не смотрю в сторону среднего веса. Задумаюсь, когда мой вес вырастет», — сказал Шавкат в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.