Андрей Пуляев победил Лиама Андерсона и получил контракт в UFC

В ночь с 27 на 28 августа мск в американском Лас-Вегасе состоялся турнир претендентской серии Даны Уайта DWCS 8.3, который является отборочным для попадания в UFC. В одном из поединков средней весовой категории встретились российский боец Андрей Пуляев и американец Лиам Андерсон.

Победа в этом бою досталась Андрею Пуляеву, который взял верх над Лиамом Андерсоном единогласным решением судей. Все судьи отдали российскому спортсмену все три раунда — 30-27, 30-27, 30-27.

Эта победа стала девятой в карьере Андрея Пуляева в смешанных единоборствах (пять нокаутом, две решением судей, две удушающим приёмом) и позволила ему получить контракт в UFC. Также в рекорде российского бойца числятся два поражения (нокаутом и судейским решением).