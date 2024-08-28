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Стала официально известна дата поединка Джона Джонса и Стипе Миочича

Стала официально известна дата поединка Джона Джонса и Стипе Миочича
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Поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем станет главным событием турнира UFC 309, сообщила пресс-служба промоушена.

Как сообщается, турнир UFC 309, в ходе которого состоится бой Джон Джонс — Стипе Миочич, будет проведён 16 ноября 2024 года. Местом проведения мероприятия назначена нью-йоркская арена «Мэдисон Сквер Гарден».

Также на UFC 309 в Нью-Йорке должен пройти поединок между 32-летним полутяжеловесом Никитой Крыловым (30 побед при девяти поражениях) и 35-летним Азаматом Мурзакановым (14 побед при отсутствии поражений). После предыдущего боя, который состоялся в марте 2023 года и был выигран удушающим приёмом в первом раунде, Крылов удерживает победную серию из трёх успешных поединков.

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