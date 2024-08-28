Холлоуэй — о бое с Топурией: посмотрим, кто посмеётся последним

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией, который состоится 27 октября на турнире UFC 308.

«Не могу дождаться этого боя. Последние годы я упорно трудился, чтобы вернуться на трон. Многие смеялись, но 27 октября мы увидим, кто будет смеяться последним.

Никогда не сдавайтесь. Многие говорили, что я никогда больше не сражусь за чемпионский титул. И вот я здесь, и мне не терпится выйти в клетку», – сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Холлоуэй нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).