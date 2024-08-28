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Уиттакер оценил шансы Стрикленда в реванше с дю Плесси

Уиттакер оценил шансы Стрикленда в реванше с дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о возможном титульном реванше между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и американцем Шоном Стриклендом.

Напомним, поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе и завершился победой южноафриканца раздельным судейским решением.

«Дрикус снова одержит победу. Дю Плесси – это очень сложный соперник. Он оказывает безумное давление и готов принимать удары, чтобы нанести свой. В большинстве случаев он выиграет такой бой», – цитирует Уиттакера MMAJunkie.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.

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