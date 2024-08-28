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Никита Цзю сказал, какой совет дал ему отец перед важнейшим боем в карьере

Никита Цзю сказал, какой совет дал ему отец перед важнейшим боем в карьере
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Австралийский боксёр Никита Цзю рассказал, какой совет дал ему его знаменитый отец, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю, перед боем с соотечественником Коэном Мазудье (12-3-1, 5 KO), который состоится сегодня, 28 августа, в Сиднее (Австралия).

«Мой отец сказал: «Не каждый удар должен быть нокаутирующим». Как только он сказал это, в моей голове щёлкнуло. Почему я вообще не думал об этом?

Оглядываясь на свои бои, я чувствую себя любителем, поскольку всегда стремился к тяжёлому удару», — приводит слова Цзю издание News Corp.

Никите Цзю 26 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2022 году имеет в своём активе девять побед (семь – досрочных) и не имеет ни одного поражения.

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