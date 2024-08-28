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Никита Цзю — Коэн Мазудье: ориентировочное время начала боя – 14:00 мск

Никита Цзю — Коэн Мазудье: ориентировочное время начала боя — 14:00 мск
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28 августа на арене ICC Sydney Theatre в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого местный проспект Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), сразится с соотечественником Коэном Мазудье (12-3-1, 5 KO).

Никите Цзю 26 лет. Австралиец дебютировал как профессиональный боксёр в 2022 году, он имеет на своём счету девять побед (семь – досрочных) и не имеет ни одного поражения.

Турнир в Сиднее начался в 10 часов по московскому времени. Начало главного карда – в 14:00 мск. Ориентировочное время начала поединка Никиты Цзю и Коэна Мазудье – в 14:00 мск.

В России трансляцию поединка Цзю – Мазудье проведёт телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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