Брэдли сказал, кто должен стать следующим соперником Теренса Кроуфорда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Тимоти Брэдли назвал, по его мнению, предпочтительного соперника для лидера рейтинга pound-for-pound соотечественника Теренса Кроуфорда.

Им оказался действующий чемпион IBF в полусреднем весе(до 66,7 кг) американец Джарон Эннис (32-0, 29 KO).

«Знаю, все говорят, что Кроуфорд должен был провести реванш со Спенсом, но этот поединок так и не состоялся. У Энниса был выбор, и он выбрал Кроуфорда. Парень ждёт этого поединка дольше всех. На месте Кроуфорда я бы сказал: «Что ж, молодая кровь хочет этого. Без проблем, получи то, что хочешь», — сказал Брэдли в интервью Cigar Talk.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Эннис досрочно остановил в пятом раунде россиянина Давида Аванесяна.