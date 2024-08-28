Девин Хейни может провести объединительный бой в декабре

Чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) может провести объединительный поединок с австралийцем Лиамом Паро (25-0, 13 KO) в декабре, сообщил промоутер Эдди Хирн.

«Лиаму Паро понравился бы этот поединок. У Девина хорошее имя в Австралии после двух боёв с Камбососом. Это возможный вариант. Я разговаривал с Паро, и он сказал, что готов драться, если сделка будет правильной», — приводит Хирна издание BoxingScene.

Лиаму Паро 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году и в июне сразился за титул IBF, на выезде в Пуэрто-Рико победив единогласным судейским решением местного чемпиона Сабриэля Матиаса. Всего на его счету 25 побед (13 – нокаутом) и ни одного поражения.