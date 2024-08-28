Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я сначала думаю». Тим Цзю сказал, чем отличается от брата Никиты

«Я сначала думаю». Тим Цзю сказал, чем отличается от брата Никиты
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о младшем брате Никите Цзю, начавшем профессиональную карьеру в 2022 году.

«Знаете, какая главная разница между нами в жизни? Я сначала подумаю, а потом сделаю. А Никита сначала сделает, а потом подумает. В ринге всё точно так же. Но поэтому он и дарит яркие моменты», — приводит слова Цзю издание The Ring.

Никите Цзю 26 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2022 году, имеет в своём активе девять побед (семь – досрочных) и не имеет ни одного поражения.

Сегодня, 28 августа, Никита Цзю сразится в Сиднее (Австралия) с соотечественником Коэном Мазудье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Никита Цзю — Коэн Мазудье: Мясник разобьёт очередного соперника на пути к титулам. LIVE
Live
Никита Цзю — Коэн Мазудье: Мясник разобьёт очередного соперника на пути к титулам. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android