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Мухаммад Мокаев прокомментировал подписание в Brave CF

Мухаммад Мокаев прокомментировал подписание в Brave CF
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Непобеждённый британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев прокомментировал подписание контракта с промоушеном Brave CF.

«Я рад объявить о своём подписании в Brave CF. Спасибо Мухаммаду Шахиду», — написал Мокаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2020 году и в марте 2022-го впервые подрался в UFC. Всего в престижнейшей организации мира Мокаев провёл семь боёв, во всех одержав победы.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манеля Капе, после чего стало известно, что UFC не продлила с ним контракт.

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