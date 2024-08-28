Мухаммад Мокаев прокомментировал подписание в Brave CF

Непобеждённый британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев прокомментировал подписание контракта с промоушеном Brave CF.

«Я рад объявить о своём подписании в Brave CF. Спасибо Мухаммаду Шахиду», — написал Мокаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2020 году и в марте 2022-го впервые подрался в UFC. Всего в престижнейшей организации мира Мокаев провёл семь боёв, во всех одержав победы.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манеля Капе, после чего стало известно, что UFC не продлила с ним контракт.

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