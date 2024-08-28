«Это настигает вас». Камару Усман рассказал о проблемах на позднем этапе карьеры

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на текущем этапе карьеры.

«Мы пожинаем плоды, чеки, которые приходят с победами, сейчас я нахожусь в удовлетворительной позиции, но появилось и много травм. Всё, что вы преодолевали, настигает вас.

Со временем вы накапливаете травмы, это начинает сказываться на ваших выступлениях, и люди начинают забывать, насколько вы хороши, сколько времени вы потратили на построение карьеры и отработку вещей, принёсших вам успех. Говорят: «Оу, с ним покончено». Насколько же неуважительны фанаты MMA», — сказал Усман в подкасте Weighing In.

Ранее Усман рассказал о спарринге с чемпионом Дрикусом дю Плесси.