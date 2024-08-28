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38-летний Деметриус Джонсон высказался о завершении карьеры

38-летний Деметриус Джонсон высказался о завершении карьеры
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Бывший чемпион UFC и действующий обладатель титула ONE FC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Деметриус Джонсон высказался о завершении карьеры.

«Мне нравится оставлять эту дверь открытой. У меня всегда будет любовь к смешанным единоборствам. Официально я не завершил карьеру. Я просто говорю, что сейчас смешанных единоборств нет в моих мыслях», — сказал Джонсон в подкасте JAXXON.

Деметриусу Джонсону 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году и в сентябре 2012 года завоевал титул UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), после чего провёл 11 защит и проиграл только в 2018-м, после чего покинул организацию. С 2019 года выступает в ONE FC. Всего на счету Джонсона в MMA 33 победы и четыре поражения.

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