Во время боя в андеркарде Никиты Цзю произошла драка

Скандальный инцидент произошёл в поединке австралийских средневесов Майкла Зерафы и Томми Смита, состоявшегося в рамках вечера бокса в Сиднее (Австралия).

Во время боя в ринге началась драка. Появились посторонние люди, после чего началась потасовка. Позже Смит отказался от выступления, сославшись на травму. Победу присудили Майклу Зерафе.

Напомним, в главном бою австралийский проспект Никита Цзю (9-0, 7 KO), выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), встречается с соотечественником Коэном Мазудье (12-3-1, 5 KO). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.