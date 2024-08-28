Боец Ильяс Якубов внесён в список террористов и экстремистов в России

Российский боец поп-MMA Ильяс Якубов внесён в список террористов и экстремистов. Об этом информирует Росфинмониторинг.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Национальная часть… Физические лица… 16. Якубов* Ильяс Аресович, 14.12.1991 года рождения, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», — говорится в перечне.

Ранее сообщалось, что Якубов занимался публичным оправданием террористической деятельности. Говорилось, что в октябре прошлого года боец разместил в социальных сетях видео с высказываниями, в которых объяснялась необходимость осуществления террористической деятельности. Запись находилась в открытом доступе. После задержания Ильясу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.