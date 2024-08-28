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Никита Цзю нокаутировал Коэна Мазудье

Никита Цзю нокаутировал Коэна Мазудье в девятом раунде
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Завершилось главное событие боксёрского вечера на арене «ICC Sydney Theatre» в Сиднее. Австралийский проспект Никита Цзю (9-0, 7 KO), выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), встретился с соотечественником Коэном Мазудье (12-3-1, 5 KO).

Бойцы начали поединок с пристрелки, однако уже во второй половине стартового отрезка проверили друг друга акцентированными ударами.

Под занавес второго раунда Цзю потряс соперника силовым ударом, едва не отправив его в нокдаун. Мазудье глубоко присел, с трудом удержав равновесие.

В четвёртом раунде бойцы порадовали зрителей работой на ближней дистанции, в которой точнее смотрелся Цзю.

В седьмом раунде Цзю сбросил темп, чем и воспользовался Мазудье, в конце трёхминутки поймавший соперника ударом и успешно развивший атаку.

Восьмой раунд прошёл в обоюдных атаках, попадали оба. В девятом раунде Цзю потряс Мазудье прямым ударом и после засыпал его ударами, доведя бой до остановки.

Результат поединка: победа Никиты Цзю техническим нокаутом в девятом раунде.

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