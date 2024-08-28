Никита Цзю прокомментировал досрочную победу над Мазудье

Австралийский проспект Никита Цзю (10-0, 7 KO), выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), прокомментировал победу над соотечественником Коэном Мазудье (12-4-1, 5 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 28 августа, в Сиднее (Австралия).

«В начале боя было непросто. Но потом всё наладилось. Я не ожидал, что он окажется настолько крепким. Он меня сильно впечатлил. Я не хочу быть слабаком. Пришлось переломить себя. Дальше всё зависит от промоутера и менеджера. Что скажут, то и будем делать. Этот бой был пробуждающим звонком. Я понял, что нужно поработать над большим количеством аспектов. Мой путь только начинается», — сказал Цзю после выступления.

Никите Цзю 26 лет. Дебютировал как профессионал в 2022 году и в ноябре 2023-го стал чемпионом Австралии в первом среднем весе.

Является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а ныне члена Зала славы Кости Цзю и младшим братом бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Тима Цзю.