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Махачев отреагировал на победу «Динамо» Махачкала в матче со «Спартаком» в Кубке России

Махачев отреагировал на победу «Динамо» Махачкала в матче со «Спартаком» в Кубке России
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев оценил победу махачкалинского «Динамо» в матче с московским «Спартаком», который проходил в рамках Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«Набирает обороты», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и закончилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола, забитого на 14-й минуте, стал Гамид Агаларов.

После трёх матчей в группе А «Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место. В активе «Динамо» также шесть очков. Махачкалинцы располагаются на первой позиции. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

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