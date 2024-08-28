«Тебе подбирают соперников, как Джейку Полу». Стерлинг — о карьере О'Мэлли

35-летний американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг заявил, что чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли получил помощь от промоушена, чтобы из него сделали звезду, сравнив его карьерный путь и путь блогера-боксёра Джейка Пола.

«Я хочу увидеть, как соревнуются лучшие из лучших, и никаких оправданий. Но появляется О'Мэлли, он дерётся с одним более-менее рейтинговым парнем и получает титульный бой, победив раздельным решением. Хотя это не моя ненависть, я просто называю вещи своими именами. Шон должен был драться со мной следующим, что дало бы мне достаточно времени для подготовки, но вместо этого они говорят: «О, [Генри] Сехудо возвращается, мы хотим, чтобы ты сразился с ним». В глубине души они думают: «Кто бы ни победил, всё равно пошлём их».

Так что, я почти уверен, Шон в курсе всего этого. Или, по крайней мере, в UFC точно знают, что это правильный путь продвижения О'Мэлли — дать ему лучшую возможность, какую только могли, чтобы стать чемпионом мира, мешая и подтасовывая колоду против его оппонентов. О'Мэлли подбирают соперников, как Джейку Полу. Чувствуется этот стиль промоушена — подтасовывать карты, чтобы вы получали эти яркие моменты, этот хайп, чтобы были эти красочные, но искусственные победы. Они хотят выглядеть великолепно», — приводит слова Стерлинга издание MMA News.

Ранее Стерлинг обвинил российского бойца Мовсара Евлоева в употреблении допинга, из-за чего к ним обоим приходила допинг-комиссия.