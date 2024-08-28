Тренер Хукера считает, что Гамрот стал жертвой UFC

35-летний новозеландский мастер смешанных единоборств, бывший профессиональный боец, ​​кикбоксёр, главный тренер и основатель школы City Kickboxing Юджин Бэйрман, занимающийся подготовкой Дэна Хукера, рассказал, что польский спортсмен Матеуш Гамрот является жертвой UFC.

«Для начала, я испытываю большое уважение к Гамроту и его команде. Я думал, что то, что случилось с ним в Абу-Даби (Бэйрман говорит о травме Чарльза Оливейры, вместо которого за 11 дней до поединка за титул на UFC 294 с Исламом Махачевым был поставлен Александр Волкановски. — Прим. «Чемпионата».) было очень несправедливо. Ведь Гамрот уже был тем человеком, который ждал замены и был готов к бою, но вместо того, чтобы выбрать его, они поставили в бой Волка [Волкановски], который был не в форме, чтобы сражаться.

Я думал, что это должен был быть его шанс, но его отобрала машина, понимаете. Машина, которой является UFC, из-за чего Гамрот был парнем, который от этого больше всего пострадал, потому что у него нет стереотипных боёв, которые фанаты обязательно хотят видеть, но мне нравится смотреть, как Матеуш дерётся. Люди, которые понимают в этом виде спорта, ценят его работу, и, хотя это может быть не дружественный фанатам стиль боя, люди, которые знают, действительно ценят то, как Гамрот дерётся», — приводит слова Бэйрмана издание MMA News.

На прошедшем 18 августа турнире UFC 305 Гамрот судейским решением проиграл Дэну Хукеру.