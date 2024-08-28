Рэпер Машин Ган Келли рассказал о конфликте с популярным рестлером

34-летний американский рэпер, рок-музыкант, певец, актёр Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Машин Ган Келли, на подкасте с Логаном Полом рассказал о конфликте с известным рестлером Рэнди Ортоном на мероприятии World Wrestling Entertaiment (WWE) SummerSlam 2024.
«Мы находились за кулисами и я пошёл в твою сторону, Логан, и услышал, как Ортон говорит какую-то хрень про меня. Я подумал, что тут происходит и послал его куда подальше (в оригинале используется нецензурная лексика)», — сказал Машин Ган Келли.
Позже Ортон в социальной сети Х (ранее Twitter) отметит рэпера и поставит смайлик с Пиноккио, намекая на ложь со стороны музыканта.
Фото: Getty Images
На SummerSlam2024 Логан Пол защищал титул чемпиона США против рестлера ЛА Найта. Рэпер МГК сопровождал Пола к рингу и находился в ринг-сайде во время поединка. Логан проиграл свой титул.
Машин Ган Келли является молодым человек популярной голливудской актрисы Меган Фокс.
Ранее Логан Пол попал в скандал, связанный с его собакой.