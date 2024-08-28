Пётр Ян хочет провести бой 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310

31-летний российский боец смешанных боевых искусств Пётр Ян из клуба «Архангел Михаил», являющийся бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе, заявил, что хочет провести следующий бой 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310.

«Я хочу драться на последнем PPV-турнире в этом году», — приводит слова бойца пресс-служба RCC.

Турнир пройдет на T-Mobile Арене. Пока в карде есть лишь одна пара — Доминик Рейес vs Энтони Смит.

Свой последний поединок Пётр провёл на шоу UFC 299 против китайского бойца смешанных единоборств, выступающего в легчайшем весе, Сонг Ядонга. Бой продлился все пять раундов, но победу судейским решением одержал российский боец, занимающий третью строчку рейтинга в легчайшем весе.