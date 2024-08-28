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Хукер — о своей карьере: больше не продам титул

Хукер — о своей карьере: больше не продам титул
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Новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер рассказал, что извлёк урок из ошибок, которые совершил в своей карьере, и не собирается больше упускать титульную возможность.

«Я как бы усвоил из своего первого родео, что просто не надо делать ничего глупого. Имею в виду, в последний раз, когда я был пятым номером, я согласился драться с Майклом Чендлером. Дал Майклу Чендлеру шанс, это был его первый бой в UFC, я полетел в Абу-Даби, на другой конец света, без всяких тренеров, и дрался с ним с парнем, которого я тренировал в течение шести месяцев в своем углу. Так что это было не самое умное решение. Поэтому теперь не собираюсь делать ничего глупого или снова продавать свой титульный бой», — приводит слова Хукера издание MMA News.

На прошедшем 18 августа турнире UFC 305 Хукер судейским решением выиграл у польского бойца Матеуша Гамрота.

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