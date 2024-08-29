Стало известно, вернётся ли Дуэйн Скала Джонсон на ринг WWE

52-летний популярный актёр и один из величайших рестлеров Дуэйн Скала Джонсон может провести ещё два поединка в течение следующих двух лет на главном празднике реслинга федерации World Wrestling Entertainment (WWE) WrestleMania, сообщает WRKD Wrestling.

На WrestleMania 41 Дуэйн Джонсон может встретиться вместе с действующим неоспоримым чемпионом WWE Коди Роудсом, а на 42-й WrestleMania против своего племянника Романа Рейнса.

Скала и Роман Рейнс на WrestleMania XL Фото: wwe.com

В апреле 2024 на юбилейной 40-й WrestleMania Скала вместе с Романом Рейнсом, на тот момент неоспоримым чемпионом WWE, в команде столкнулись в поединке с командой Коди Роудса и Сета Роллинса. По итогу матча команда Скалы и Рейнса одержала победу.

В январе 2024 года Джонсон вошёл в совет директоров TKO, материнской компании WWE и промоушена смешанных единоборств UFC.