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Стало известно, вернётся ли Дуэйн Скала Джонсон на ринг WWE

Стало известно, вернётся ли Дуэйн Скала Джонсон на ринг WWE
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52-летний популярный актёр и один из величайших рестлеров Дуэйн Скала Джонсон может провести ещё два поединка в течение следующих двух лет на главном празднике реслинга федерации World Wrestling Entertainment (WWE) WrestleMania, сообщает WRKD Wrestling.

На WrestleMania 41 Дуэйн Джонсон может встретиться вместе с действующим неоспоримым чемпионом WWE Коди Роудсом, а на 42-й WrestleMania против своего племянника Романа Рейнса.

Скала и Роман Рейнс на WrestleMania XL

Скала и Роман Рейнс на WrestleMania XL

Фото: wwe.com

В апреле 2024 на юбилейной 40-й WrestleMania Скала вместе с Романом Рейнсом, на тот момент неоспоримым чемпионом WWE, в команде столкнулись в поединке с командой Коди Роудса и Сета Роллинса. По итогу матча команда Скалы и Рейнса одержала победу.

В январе 2024 года Джонсон вошёл в совет директоров TKO, материнской компании WWE и промоушена смешанных единоборств UFC.

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