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Стрикленд грубо ответил рэперу Machine Gun Kelly

Стрикленд грубо ответил рэперу Machine Gun Kelly
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33-летний американский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий Шон Стрикленд продолжил свою перепалку с рэпером и рок-музыкантом Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly. Ранее MGK попросил Стрикленда не говорить и не произносить имя Колсона.

«Вы просто представьте, вам читает лекцию парень, который пьёт кровь (отсылка на историю девушки Бэйкера Меган Фокс про то, что они пьют кровь друг друга. — Прим. „Чемпионата“.) и носит сумочку. Чувак, у тебя был кризис среднего возраста, и ты покрыл татуировками всё своё мелкое тело. „Сообщество нетерпимости X“, я бы лучше тусовался с вами, токсичными троллями каждый день, чем с тупой девкой этого идиота… Возвращайся к тому, чтобы резать себя, ты, чёртов урод» — приводит слова Стрикленда издание MMA News.

Ранее Бэйкер рассказал о конфликте с рестлером Рэнди Ортоном на мероприятии SummerSlam 2024.

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