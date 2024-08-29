«Он безумный расист и чёртов идиот». Рэпер Machine Gun Kelly — о Шоне Стрикленде

34-летний американский рэпер, рок-музыкант, певец, актёр Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly на подкасте с блогером и рестлеров Логаном Полом раскритиковал бойца UFC Шона Стрикленда, обвинив его в расизме.

«Я не знаю особо Стрикленда. Да, я не знал, кто он, когда встретил его. Потом я понял, что он безумный расист. Это просто не мой тип парней, так что я бы никогда не захотел пожать ему руку. Но он также является просто человеком, который слишком напуган, чтобы быть самим собой, потому что если вам комфортно быть самим собой, вам всё равно, какие люди рядом с Вами и какие у них вкусы.

Стрикленд такой тупой, что я скажу ему прямо сейчас. Ты не должен продолжать говорить всякую хрень обо мне, потому что это просто заставляет меня выглядеть ещё лучше, но ты будешь продолжать говорить всякую чушь, так что я знаю, что ты отреагируешь и скажешь ещё что-нибудь, но ты, ты просто не должен этого делать. Как человек, который просто даёт тебе советы твоего большого братана, усвой это, заткнись нахрен! И больше не говори обо мне. И живи своей жизнью, но ты этого не сделаешь, и я продолжу смеяться над тобой, потому что ты чёртов идиот», — приводит слова Бэйкера издание MMA News.

Напомним, в феврале на мероприятии Power Slap в Лас-Вегасе бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд вступил в словесную перепалку с музыкантом Machine Gun Kelly, который присутствовал там в качестве гостя генерального директора UFC Даны Уайта.

Ранее Бэйкер рассказал о конфликте с рестлером Рэнди Ортоном на мероприятии SummerSlam 2024.