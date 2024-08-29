WBO назначила бой между Теренсом Кроуфордом и Себастьяном Фундорой

Чемпион WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора проведёт поединок против временного чемпиона WBO и обладателя пояса WBA в этом весе Теренса Кроуфорда. Об этом сообщает The Ring со ссылкой на решение WBO.

По информации источника, командам боксёров предоставлены 30 дней на достижение договорённости, а если она не будет достигнута, WBO проведёт торги на право организации этого поединка.

Отметим, что Фундора приобрёл обязательство встретиться с Кроуфордом ещё в марте этого года, когда WBO санкционировала его поединок против тогдашнего чемпиона организации Тима Цзю с условием, что победитель в течение полугода встретится с обязательным претендентом Кроуфордом.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.

В последний раз Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) проводил бой с Тимофеем Цзю на «Ти-Мобайл Арене» 31 марта. Их бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

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