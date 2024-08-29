Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия появился на обложке журнала Forbes Spain, посвящённого 30 успешным представителям Испании в возрасте до 30 лет.

Фото: Официальный аккаунт Forbes_es в X (ранее Twitter)

Напомним, Илия Топурия проведёт следующий бой против известного американского бойца Макса Холлоуэя на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Их поединок возглавит кард турнира.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298, который проходил в Анахайме (США), Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

Ранее Топурия провёл тренировку с известным испанским футболистом Серхио Рамосом.