«Американцы будут делать абсолютов». Курбанов — про бой Кроуфорд — Фундора

Боксёр RCC, экс-претендент на титул чемпиона мира Магомед Курбанов отреагировал на анонс боя чемпиона WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против временного чемпиона WBO и обладателя пояса WBA в этом весе Теренса Кроуфорда.

«Честно говоря, впервые слышу эту новость, но и, с другой стороны, не удивлён, хорошо, что такой расклад. Хороший поединок, к чему и всё шло по факту, что американцы будут у себя делать это, объединять, абсолютным чемпионом мира кого-то делать.

Там же и Цзю у них на заметке стоит 100%, так что неудивительно, неудивительно. Жаль, что Исраил Мадримов отдал пояс WBA, теперь ещё сложнее будет отбирать титулы. Ехать к ним или как-то, чтобы они приезжали к нам, всё это сложно становится.

Бой хороший, прогноз, я думаю, что всё может быть, это бокс, поэтому я даже думаю, что 70 на 30 я даю Фундоре, если же, конечно, не пробьёт корпус Кроуфорд. Такой исход тоже может быть», — сказал Курбанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.