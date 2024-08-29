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О’Мэлли: чувствую вину, Двалишвили не доберётся до титула UFC из-за меня

О’Мэлли: чувствую вину, Двалишвили не доберётся до титула UFC из-за меня
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке с грузином Мерабом Двалишвили, который состоится на турнире UFC 306 в сентябре.

«Так или иначе, а он просто очередной соперник. Это будет ещё один яркий момент в моём шоу. Мне жаль его, он долгое время был очень близок к титулу, но не доберётся до него из-за меня. У меня есть лёгкое чувство вины», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Believe You Me.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

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