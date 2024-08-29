Сауль Альварес ответил, сорвался ли его бой с Кроуфордом после анонса поединка с Фундорой

34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях, Сауль Альварес ответил, сорвался ли его поединок с Теренсом Кроуфордом после анонса его боя с Себастьяном Фундорой.

«Не думаю. Я не говорю, что этот бой абсолютно точно не состоится. Хочу сказать, что в этом случае решение WBO ничего не значит», — приводит слова Сауля портал Boxing Scene.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.

В последний раз Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) проводил бой с Тимофеем Цзю на «Ти-Мобайл Арене» 31 марта. Их бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.