«Продолжай прятаться цыплёнок Хабибер 29-1». Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон ответил члену Зала славы UFC и экс-обладателю титула UFC в категории до 70 кг россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ранее Орёл сказал, что Фергюсон мог победить его лишь с помощью лаки панча.

«Значит, лаки-панч – я уже оставил тебя в покое, но теперь просто не могу промолчать. Ты чёртов трус! Продолжай прятаться, цыплёнок Хабибер 29-1. До следующего уведомления, команда, дайте старому толстяку знать, чьё сейчас время», — написал Фергюсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Фергюсон и Нурмагомедов должны были встретиться в октагоне пять раз, но бои срывались по разным причинам. Последняя попытка организовать бой между Тони и Хабибом была предпринята весной 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог вылететь в США и Фергюсон провёл бой с Джастином Гэтжи, которому уступил техническим нокаутом в пятом раунде.