«Он, чёрт возьми, издевается надо мной». Уайт — о том, что Двалишвили сам снял себе швы

Президент UFC Дана Уайт эмоционально прокомментировал то, что топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили сам снял себе швы с сечки с помощью ножниц.

«Честно говоря, я думаю, что он, чёрт возьми, издевается надо мной сейчас. Вы когда-нибудь видели ножницы, которыми снимают швы? Они крошечные, и там есть специальная штука, чтобы случайно не порезаться. Ты можешь просунуть их под швы,. У этого парня были грёбаные ножницы для стрижки садовых кустов», — приводит слова слова Уайта портал Give me Sport.

Напомним, Мерабу Двалишвили предстоит провести титульный бой на турнире UFC 306, который состоится с 14 на 15 сентября по московскому времени, с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли.