Дана Уайт: я проявил бы неуважение, если бы отказался от боя Джонса и Миочича

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался об организации титульного поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, который состоится на турнире UFC 309 в ноябре.

«Что я должен был делать? Джон Джонс травмировался, и это не его вина. Ему нужно было взять паузу и вернуться в чёртов тренировочный лагерь. Он тренировался. Я должен был оторвать Стипе от боя и сказать ему: «К чёрту тебя, просидишь в стороне ещё два года»?

Если бы я так поступил, журналисты бы сказали, что я проявил неуважение к величайшему тяжеловесу в истории. И фанаты сказали бы то же самое. Должен ли я был наплевать на Стипе, потому что Джон травмировался, и снять его с боя, который должен был состояться?» — сказал Уайт на пресс-конференции.