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Умар Саламов проведёт бой за титул WBA Continental с Остином Ннамди

Умар Саламов проведёт бой за титул WBA Continental с Остином Ннамди
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Действующий обладатель континентальных титулов WBO и IBF представитель России Умар Саламов проведёт бой с нигерийским боксёром Остином Ннамди за титул WBA Continental. Бой состоится 11 сентября в Москве.

Поединок будет длиться 10 раундов и станет главным событием боксёрского вечера.

В последнем бою, который состоялся в феврале текущего года, россиянин победил представителя Кыргызстана Дилмурода Сатыбалдиева единогласным решением судей. В своём рекорде Умар имеет 31 победу, из которых 21 была одержана досрочно, а также пять поражений.

Остин Ннамди, в свою очередь, в последнем бою одолел соотечественника Бейзела Осигве. В своём активе Ннамди имеет семь побед и четыре поражения.

Ранее WBA заявила о готовности дать титульный бой Джейку Полу.

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