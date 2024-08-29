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Чарльз Оливейра: скоро лев лёгкого дивизиона отправится на охоту

Чарльз Оливейра: скоро лев лёгкого дивизиона отправится на охоту
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра надеется в скором времени вернуться в октагон.

«Друзья, я умираю от желания драться. Знаю, что вы все хотите увидеть меня в октагоне. Надеюсь, что скоро анонсируют мой следующий поединок. Сейчас я делаю свою часть работы, тренируясь, но скоро лев легкого дивизиона отправится на охоту», — написал Чарльз на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра встретился в октагоне с топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном. Бой продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

Ранее Чарльз Оливейра заявил о готовности сразиться с Волкановски.

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