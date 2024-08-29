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Промоутер Фундоры: Себастьян надерёт Кроуфорду зад

Промоутер Фундоры: Себастьян надерёт Кроуфорду зад
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Сэмпсон Левкович, промоутер чемпиона WBC и WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Себастьяна Фундоры, прокомментировал новость об организации поединка его подопечного с лидером рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорду 37 лет, Себастьян Фундора надерёт его чёртову задницу. Если Кроуфорд будет драться так, как с Исраилом Мадримовым, то у него не будет никаких шансов — Фундора его нокаутирует», — приводит слова Левковича издание BoxingScene.

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году и в апреле 2022-го завоевал временный титул WBC, победив техническим нокаутом экс-претендента на мировой титул и соотечественника Эриксона Лубина.

В марте Фундора сразился за титулы WBC и WBO с австралийцем Тимом Цзю и одолел его раздельным решением, нанеся первое поражение в карьере.

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