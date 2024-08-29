Джо Роган оценил чемпиона UFC Илию Топурию

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о действующем чемпионе организации в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузине Илии Топурии.

«Топурия один из лучших бойцов в мире, это точно. Его скорость… Чёрт, какая скорость! Просто невероятно», — сказал Роган в выпуске своего подкаста.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия проведёт защиту пояса против американского экс-чемпиона Макса Холлоуэя.

Ранее Холлоуэй высказался о предстоящем поединке с Топурией.