Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну назвал четырёх величайших тяжеловесов в истории ММА.

«Спорт быстро развивается. Поэтому люди забыли о многих людях. На мой взгляд в этом списке должны быть Стипе Миочич, Кейн Веласкес, Фёдор Емельяненко… и, конечно же, я сам», — приводит слова Нганну портал talkSPORT.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец дебютировал как профессионал в 2013 году и в марте 2021-го стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав американца Стипе Миочича.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, Нганну победил единогласным решением француза Сириля Гана.

Ранее Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой.