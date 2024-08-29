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Гловер Тейшейра: у Алекса Перейры есть потенциал победить любого в тяжёлом весе

Гловер Тейшейра: у Алекса Перейры есть потенциал победить любого в тяжёлом весе
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшера, который на данный момент является главным тренером действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг Алекса Перейры, ответил возможен ли переход Поатана в тяжёлый дивизион.

«Мы говорили с ним о смене категории ещё, когда он начинал в среднем весе. Я сказал ему: «Ты станешь крупнее из-за того, что будешь заниматься борьбой. В конце концов, тебе надо будет подняться». Говоря о возвращении в средний вес, Алексу придётся сбросить порядка 16 кг, поскольку он весит сейчас 99 кг. Это большой вес, но, как мне кажется, ему не так уж много нужно будет скинуть. Перейра очень худощавый. Меня устраивает и его нынешний вес в 205 фунтов, и то, как он проходит весогонку. Но я также буду рад, если он прибавит. У него есть потенциал победить любого в тяжёлом весе. Этот парень — зверь. Он силён, как тяжеловес, и бьёт, как тяжеловес. Так что проблем не будет», — приводит слова Гловера портал Low Kick MMA.

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