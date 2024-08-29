Шакил О'Нил встретился с бывшим чемпионом UFC

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил встретился с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляком Яном Блаховичем.

«Если бы не карьера в ММА, то я точно стал бы игроком НБА», — подписал фото Блахович опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Яна Блаховича в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июля 2023 года на турнире 291, польский боец разделил октагон с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг Алексом Перейрой. Бой продлился три раунда и завершился победой бразильца раздельным решением судей.

Ранее Ян Блахович раскритиковал организацию титульного поединка между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.