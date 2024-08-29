Мадримов рассказал о своих планах после поражения от Кроуфорда

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбекистанец Исраил Мадримов высказался о своих планах после поражения от лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда.

Напомним, поединок бойцов состоялся 4 августа в Лос-Анджелесе и завершился победой Кроуфорда единогласным решением.

«Я сказал после боя, что, по моему мнению, сделал достаточно, чтобы сохранить мой чемпионский пояс. Я готов к реваншу и готов бросить вызов любому чемпиону в первом среднем весе.

Реванш с Кроуфордом – моя цель, но я не уверен, что он заинтересован в нём. Наш бой оставил немало вопросов, и я уверен, что мы сразимся, если он этого захочет», — приводит слова Мадримова издание BoxingScene.