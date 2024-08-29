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«Я не приму роль жертвы и готов оставить тебя в прошлом». Чендлер обратился к Макгрегору

«Я не приму роль жертвы и готов оставить тебя в прошлом». Чендлер обратился к Макгрегору
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38-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Майкл Чендлер обратился к известному ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору.

«Я не приму роль жертвы. При всём уважении, готов оставить тебя в прошлом, забыть и больше не вспоминать тебя после того, как отправлю тебя лежать на спине в октагоне, где бы это ни было. Надеюсь, что это произойдёт в Лас-Вегасе. Хочу после этого выйти из клетки и больше никогда не думать о тебе», — приводит слова Майкла портал MMA Mania.

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

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